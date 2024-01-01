На Волині судили селянина через зрубані у лісі три сосни





Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 2 серпня 2024 року, уродженець села Грем`яче, колишнього Ківерцівського району Волинської області в 38 кварталі 12 виділі Партизанського (Цуманського) лісництва самовільно зрубав три сосни. Повантажив їх на підводу та перевіз мінітрактором марки «Dongfeng DF-244» у польову місцевість, що в селі Грем`яче, неподалік вулиці Перемоги, передає



Збитки завдані селянином державі оцінили у загальну суму 31315 грн. 92 коп.



Під час засідання суду обвинувачений визнав свою провину. До того ж, напередодні компенсував задані збитки державі. Незважаючи на це, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 17 000 гривень. Також з селянина вимагають компенсувати судові витрати за проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи – 1893 гривні. Між тим, чоловік – безробітний.



Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині нещодавно розгорівся скандал, що вразив місцеву громаду та широкий загал: селянин із Луцького району був засуджений за незаконну вирубку трьох соснових дерев у лісі. Ця подія викликала бурхливі обговорення серед жителів регіону, які залишилися в шоці від призначеного чоловіку штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 2 серпня 2024 року, уродженець села Грем`яче, колишнього Ківерцівського району Волинської області в 38 кварталі 12 виділі Партизанського (Цуманського) лісництва самовільно зрубав три сосни. Повантажив їх на підводу та перевіз мінітрактором марки «Dongfeng DF-244» у польову місцевість, що в селі Грем`яче, неподалік вулиці Перемоги, передає ВСН Збитки завдані селянином державі оцінили у загальну суму 31315 грн. 92 коп.Під час засідання суду обвинувачений визнав свою провину. До того ж, напередодні компенсував задані збитки державі. Незважаючи на це, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 17 000 гривень. Також з селянина вимагають компенсувати судові витрати за проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи – 1893 гривні. Між тим, чоловік – безробітний.Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

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