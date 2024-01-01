Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 9 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
В Україні завтра, 9 серпня, не планують вимикати споживачам світло в рамках графіків.
Про це інформує НЕК "Укренерго".
"Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні "Укренерго".
У разі застосування обмежень електропостачання про це пообіцяли повідомити додатково.
Також українців попросили ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.
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Про це інформує НЕК "Укренерго".
"Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні "Укренерго".
У разі застосування обмежень електропостачання про це пообіцяли повідомити додатково.
Також українців попросили ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.
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