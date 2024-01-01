Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 9 серпня: подробиці

Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 9 серпня: подробиці
В Україні завтра, 9 серпня, не планують вимикати споживачам світло в рамках графіків.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

У разі застосування обмежень електропостачання про це пообіцяли повідомити додатково.

Також українців попросили ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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