Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 9 серпня: подробиці





Про це інформує НЕК "Укренерго".



"Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні "Укренерго".



У разі застосування обмежень електропостачання про це пообіцяли повідомити додатково.



Також українців попросили ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.

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