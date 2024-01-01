Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний. Гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень місцями шквали та пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний. Гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с, вранці та вдень місцями шквали та пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°.
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