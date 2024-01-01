На війні з окупантами загинув герой з Волині Михайло Кислюк
Сьогодні, 21:42
На війні з російськими окупантами загинув Герой, житель села Ворончин Луцького району Михайло Кислюк 20.11.1994 року народження.
Про це інформували у Доросинівській громаді.
6 серпня 2024 року воїн загинув в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.
Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя, час і місце поховання Героя повідомимо згодом.
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Про це інформували у Доросинівській громаді.
6 серпня 2024 року воїн загинув в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.
Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя, час і місце поховання Героя повідомимо згодом.
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