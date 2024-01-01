З районного ТЦК на Волині військовозобов'язаного забрала швидка: що кажуть військові

З районного ТЦК на Волині військовозобов'язаного забрала швидка: що кажуть військові
Під час оновлення даних з Камінь-Каширського районного Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК та СП) на Волині військовозобов'язаний потрапив до лікарні.

8 серпня в обласному ТЦК та СП повідомили, що у чоловіка сталися "судомні напади епілепсії", передає Суспільне.

Зі слів військових, 4 серпня група оповіщення зупинила на вулиці 44-річного жителя Камінь-Каширська. У нього не було військово-облікових документів, тому його відвезли у ТЦК. Коли військовозобов'язаному стало зле — викликали медиків.

"Він був доставлений до лікарні для надання невідкладної допомоги. Однак пацієнтів з алкозалежністю можуть лікувати лише у наркодиспансері, куди й відвезла його швидка", — йдеться у повідомленні, оприлюдненому обласним ТЦК та СП.

Також в Терцентрі комплектування оприлюднили висновок лікарів Камінь-Каширської лікарні, де зазначено, що у чоловіка після судом діагностували струс мозку і гематоми.
З районного ТЦК на Волині військовозобов'язаного забрала швидка: що кажуть військові


В обласному Терцентрі комплектування і соцпідтримки додали, що "всі дії військовослужбовців здійснювалися в рамках чинного законодавства та відповідно до службових обов'язків".

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Теги: ТЦК СП, напад
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