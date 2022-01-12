Україні загрожують перебої з хлібом
08 серпень, 23:18
Україні загрожують перебої з хлібом. Ціни на борошно різко підскочили на 50% за два місяці літа і продовжують рости.
Про це повідомляє businessua.com.
"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі "Мінфіну".
За його словами, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.
"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", - зазначив експерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє businessua.com.
"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі "Мінфіну".
За його словами, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.
"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", - зазначив експерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
9 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україні загрожують перебої з хлібом
08 серпень, 23:18
З районного ТЦК на Волині військовозобов'язаного забрала швидка: що кажуть військові
08 серпень, 22:42
У Луцьку невідомий влаштував стрілянину
08 серпень, 22:09
На війні з окупантами загинув герой з Волині Михайло Кислюк
08 серпень, 21:42