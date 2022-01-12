Україні загрожують перебої з хлібом

Україні загрожують перебої з хлібом
Україні загрожують перебої з хлібом. Ціни на борошно різко підскочили на 50% за два місяці літа і продовжують рости.

Про це повідомляє businessua.com.

"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі "Мінфіну".

За його словами, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", - зазначив експерт.

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Теги: хліб, подорожчання
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