У Луцьку стартував семиденний мистецький інклюзивний табір

У Луцьку стартував семиденний мистецький інклюзивний табір
8 серпня у Луцьку стартував мистецький інклюзивний табір для дітей та молодих людей з інвалідністю та без.

У проєкті беруть участь 30 учасників різного віку, розповіла Суспільному координаторка Вікторія Колодяжна. Семиденний табір відбувається у рамках проєкту "Інклюзивні мистецькі практики для підтримки ментального здоров'я дітей та дорослих під час війни".

Учасники збиратимуться у приміщенні бібліотеки Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Зі слів координаторки, результатом проєкту буде перформанс, який учасники інклюзивного табору покажуть в Луцьку: "Ми в процесі роботи, взаємодії, виходимо на ті теми, які найбільше турбують всіх учасників. Поки що не можемо сказати, в якому просторі буде відбуватися показ, але обов’язково анонсуємо це у нас на сторінках".

38-річний лучанин Сергій Цуман розповів: вдруге бере учать у мистецькому таборі і вважає такі проєкти необхідними, в першу чергу, для здорових людей.

"Мені подобається, що це інклюзивне заняття. І це більше не для людей з інвалідністю, бо багатьох я знаю і вони завдяки таким проєктам соціалізувалися. Але здоровим людям, які вперше стикаються з такими людьми, тяжко знайти комунікацію, підходи", — додав Сергій Цуман.

З учасниками інклюзивного табору працюють психологи, арттерапевти, реабілітологи та інші спеціалісти, серед них — режисерка Яна Зеленська.

"Я — мама дитини з інвалідністю і інклюзивний театр — я цим займаюсь кілька років, — каже режисерка. — Іноді люди, від яких не очікуєш особливих якихось речей несуть найцікавіші версії: парадоксальне мислення, наприклад, багато любові, дуже яскраві якісь чуттєві речі".

Як розповіла волонтерка Катерина Горобець, упродовж дня учасники табору беруть участь у різних іграх, психологічних заняттях, займаються арттерапією, здобувають театральний досвід, а також знайомляться один з одним.

Участь у всіх заходах проєкту є безплатною, розповіла Вікторія Колодяжна. Захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду в межах грантової програми "Культура без бар’єрів".

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Теги: табір, луцьк
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