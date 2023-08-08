У Луцьку 10 художників презентували виставку, присвячену котам

У Луцьку 10 художників презентували виставку, присвячену котам
В Галереї мистецтв у Луцьку до неофіційного Міжнародного дня котів, який відзначали 8 серпня, відкрилась виставка "Кіт-Воркіт".

Як розповіла Суспільному художниця Наталія Мелесь, захід закликає лучан турбуватися про безпритульних тварин.

Зі слів мисткині, для виставки 10 луцьких художників створили 20 робіт.

Вдома у Наталія Мелесь п'ять років живе кіт Тіллі-Бом. Улюбленця художниця зобразила на різножанрових портретах.

"Коти — це дуже серйозно. Є картина з трьома котами. Мій кум воює, і в окопі на передовій народила кішка. Стріляли, було місиво, кум прийняв пологи. Тому хочу порівняти історії з фронту, коли і військові, і цивільні рятують тварин, ризикуючи життям", — каже Наталія Мелесь і додає, що хотіла б, щоб у Луцьку люди більше турбувалися про котів, які живуть на вулиці.

На виставці представили твори в різних техніках: живопис олійними фарбами, розпис по тканині, графічні зображення пастеллю та тушшю.

Наймолодша учасниця вернісажу п’ятнадцятирічна Аліса Каліщук каже: котів вдома не має, але тварин любить.

"Захотілось до дня захисту котів намалювати їх, щоб вони можливо принесли людям щастя, спокій. Кота, якщо побачу, можу погладити, купити корм і погодувати", — ділиться Аліса Каліщук.

Один із авторів виставки — Олександр Наумюк розповів: образ кота створив, не використовуючи пензлик. Це образ збірний, бо кота художник теж немає.

"Це —збірний образ кота, який живе своїм чудовим життям, інколи бавиться, спостерігає", — говорить художник.

Зі слів Наталії Мелесь, виставка діятиме упродовж двох тижнів у малій залі Галереї мистецтв обласного осередку національної спілки художників України.

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Теги: коти, виставки
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