Жан Беленюк виборов для України ще одну медаль на Олімпіаді-2024

Жан Беленюк виборов для України ще одну медаль на Олімпіаді-2024
країнець Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У поєдинку за третє місце у змаганнях із греко-римської боротьби (вага до 87 кг) українець здолав поляка Аркадіуша Кулініча.

Про це інформує УНІАН.

Перший період Беленюк програв із рахунком 0:1, утім, по перерві зібрався з силами і подужав суперника - 3:1.

Додамо, що цей поєдинок став для 33-річного Беленюка останнім у кар'єрі. При цьому, здобувши "бронзу" Олімпіади-2024, українець став володарем усього комплекту нагород ОІ, додавши його до "срібла" Ігор у Ріо-де-Жанейро-2016 та "золота" у Токіо-2020.

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Теги: Беленюк, медаль
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