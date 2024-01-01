На Волині собака накинувся на жінку, яка їхала велосипедом на роботу

На Волині собака накинувся на жінку, яка їхала велосипедом на роботу
Волинянина, пес якого накинувся на жінку та покусав за сідницю, судили на порушення правил вигулювання тварин. Крім штрафу, у чоловіка відібрали ще й тварину.

Про це йдеться у постанові Турійського районного суду, передає ІА "Волинські новини".

Інцидент стався у селі Задиби на Турійщині. Вранці 20 травня собака породи алабай накинувся на жінку та покусав її за сідницю, бік та руки. У постраждалої були множинні рвані рани, що за ступенем тяжкості відносяться до середніх тілесних ушкоджень.

У суді волинянка розповіла, що того ранку їхала велосипедом на роботу. Поблизу одного з будинків побачила односельця Валентина П. зі своїм псом та попросила притримати тварину. Від’їжджаючи, вона почула позаду гавкіт. Собака наздогнав її та вчепився зубами в сідницю. Жінка впала з велосипеда, вдарилась об землю, закривши голову руками. Як додала, укуси були спочатку за бік, а потім за руку. Потому підбіг власник і забрав тварину.

На місце події прибула поліція та швидка. Медики забрали жінку в лікарню, де наклали їй шви.

Постраждала додала, що односелець відтоді жодної допомоги їй не надав і не пропонував, а навпаки стверджував, що вона винна сама, бо їхала на велосипеді, а його собака цього не любить. Жінка наголосила, що пес раніше неодноразово нападав на людей, тож вона вважає, що він є небезпечним для суспільства і його потрібно ізолювати. Також просила притягнути до відповідальності Валентина П.

Покази постраждалої підтвердили й інші свідки події.

У суд власник тварини не з’явився і клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв.

Суд, вивчивши усі докази та врахувавши всі обставини, визнав чоловіка винним в адмінпорушенні (порушення правила вигулювання тварин у громадському місці) та оштрафував його на 1700 гривень. Крім того, у чоловіка конфіскують пса.

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Теги: суд, покарання
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