На Волині собака накинувся на жінку, яка їхала велосипедом на роботу





Про це йдеться у постанові Турійського районного суду, передає ІА



Інцидент стався у селі Задиби на Турійщині. Вранці 20 травня собака породи алабай накинувся на жінку та покусав її за сідницю, бік та руки. У постраждалої були множинні рвані рани, що за ступенем тяжкості відносяться до середніх тілесних ушкоджень.



У суді волинянка розповіла, що того ранку їхала велосипедом на роботу. Поблизу одного з будинків побачила односельця Валентина П. зі своїм псом та попросила притримати тварину. Від’їжджаючи, вона почула позаду гавкіт. Собака наздогнав її та вчепився зубами в сідницю. Жінка впала з велосипеда, вдарилась об землю, закривши голову руками. Як додала, укуси були спочатку за бік, а потім за руку. Потому підбіг власник і забрав тварину.



На місце події прибула поліція та швидка. Медики забрали жінку в лікарню, де наклали їй шви.



Постраждала додала, що односелець відтоді жодної допомоги їй не надав і не пропонував, а навпаки стверджував, що вона винна сама, бо їхала на велосипеді, а його собака цього не любить. Жінка наголосила, що пес раніше неодноразово нападав на людей, тож вона вважає, що він є небезпечним для суспільства і його потрібно ізолювати. Також просила притягнути до відповідальності Валентина П.



Покази постраждалої підтвердили й інші свідки події.



У суд власник тварини не з’явився і клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв.



Суд, вивчивши усі докази та врахувавши всі обставини, визнав чоловіка винним в адмінпорушенні (порушення правила вигулювання тварин у громадському місці) та оштрафував його на 1700 гривень. Крім того, у чоловіка конфіскують пса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина, пес якого накинувся на жінку та покусав за сідницю, судили на порушення правил вигулювання тварин. Крім штрафу, у чоловіка відібрали ще й тварину.Про це йдеться у постанові Турійського районного суду, передає ІА "Волинські новини" Інцидент стався у селі Задиби на Турійщині. Вранці 20 травня собака породи алабай накинувся на жінку та покусав її за сідницю, бік та руки. У постраждалої були множинні рвані рани, що за ступенем тяжкості відносяться до середніх тілесних ушкоджень.У суді волинянка розповіла, що того ранку їхала велосипедом на роботу. Поблизу одного з будинків побачила односельця. зі своїм псом та попросила притримати тварину. Від’їжджаючи, вона почула позаду гавкіт. Собака наздогнав її та вчепився зубами в сідницю. Жінка впала з велосипеда, вдарилась об землю, закривши голову руками. Як додала, укуси були спочатку за бік, а потім за руку. Потому підбіг власник і забрав тварину.На місце події прибула поліція та швидка. Медики забрали жінку в лікарню, де наклали їй шви.Постраждала додала, що односелець відтоді жодної допомоги їй не надав і не пропонував, а навпаки стверджував, що вона винна сама, бо їхала на велосипеді, а його собака цього не любить. Жінка наголосила, що пес раніше неодноразово нападав на людей, тож вона вважає, що він є небезпечним для суспільства і його потрібно ізолювати. Також просила притягнути до відповідальності Валентина П.Покази постраждалої підтвердили й інші свідки події.У суд власник тварини не з’явився і клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв.Суд, вивчивши усі докази та врахувавши всі обставини, визнав чоловіка винним в адмінпорушенні (порушення правила вигулювання тварин у громадському місці) та оштрафував його на 1700 гривень. Крім того, у чоловіка конфіскують пса.

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