Росія вночі зазнала масованої атаки дронами, з деяких сіл оголосили евакуацію

Росія вночі зазнала масованої атаки дронами, з деяких сіл оголосили евакуацію
Росія і окупований Крим вночі зазнали масованого обстрілу безпілотниками. З низки населених пунктів поблизу аеродрому Липецька навіть оголосили евакуацію.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA, пише LB.ua.

За словами липецького губетнатора, БпЛА поцілили у "вибухонебезпечні об'єкти". Як писали у мережі, йдеться про склад боєприпасів окупантів.

Також безпілотники завітали на аеродром Липецька. Ворожа авіація після вибухів спішно намагалася залишити летовище.

Окрім того, є пошкодження енергетичної інфраструктури, спостерігаються проблеми з електропостачанням. У деяких місцевих пабліках ширили панічні повідомлення про необхідність залишити місто.

Міністерство оборони ворога заявило про масовану атаку безпілотників. За інформацією губернатора Бєлгородської області, над нею нібито збили 26 дронів. Ще 19 – над Липецькою, сім – над Курською. Також дрони збивали над Брянською, Воронезькою, Орловською областями, над акваторією Азовського моря і окупованим Кримом.

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Теги: Україна, росія, війна
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