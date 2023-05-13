У Луцьку компанія чоловіків розпивала алкоголь та влаштувала стрілянину

У Луцьку компанія чоловіків розпивала алкоголь та влаштувала стрілянину
У Луцьку 8 серпня у вечірню пору на вулиці Захисників Україна компанія чоловіків у дворі будинку розпивала спиртні напої, а один із учасників стріляв вгору з пістолета.

Очевидці викликали на місце події правоохоронців.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі патрульної поліції, вчора близько 20-ї години патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Захисників України чоловік здійснив постріл.

Патрульні оперативно прибули на місце події та у дворі житлового будинку помітили групу осіб, які розпивали спиртні напої.

Інспектори провели поверхневу перевірку. У 31-річного чоловіка виявили предмет, ззовні схожий на пістолет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На порушників громадського порядку винесли постанови за ч. 1 ст. 178 та за ч. 1 ст. 175-1 КУпАП.

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Теги: Луцьк, стрілянина
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