У Луцьку компанія чоловіків розпивала алкоголь та влаштувала стрілянину





Очевидці викликали на місце події правоохоронців.



Як розповіли



Патрульні оперативно прибули на місце події та у дворі житлового будинку помітили групу осіб, які розпивали спиртні напої.



Інспектори провели поверхневу перевірку. У 31-річного чоловіка виявили предмет, ззовні схожий на пістолет.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



На порушників громадського порядку винесли постанови за ч. 1 ст. 178 та за ч. 1 ст. 175-1 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 8 серпня у вечірню пору на вулиці Захисників Україна компанія чоловіків у дворі будинку розпивала спиртні напої, а один із учасників стріляв вгору з пістолета.Очевидці викликали на місце події правоохоронців.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі патрульної поліції, вчора близько 20-ї години патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Захисників України чоловік здійснив постріл.Патрульні оперативно прибули на місце події та у дворі житлового будинку помітили групу осіб, які розпивали спиртні напої.Інспектори провели поверхневу перевірку. У 31-річного чоловіка виявили предмет, ззовні схожий на пістолет.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.На порушників громадського порядку винесли постанови за ч. 1 ст. 178 та за ч. 1 ст. 175-1 КУпАП.

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