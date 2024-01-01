Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька

До Інституту серця МОЗ України у відділення інтенсивної терапії та реанімації для новонароджених та недоношених дітей швидкою медичною допомогою була госпіталізована маленька крихітка - 14-денна дівчинка з Луцька.Про це медзаклад повідомив у фейсбуці.Її стан був критичним через ваду серця: критична коарктація аорти в сегменті "А" зі зниженням систолічної функції лівого шлуночка (ФВ - 34%), перимембранозний дефект міжшлуночкової перетинки, відкрите овальне вікно, відкрита артеріальна протока, помірна тристулкова недостатність. Невелика мітральна недостатність. Висока легенева гіпертензія.Попри складність випадку,боротися за життя малечі.Ендоваскулярний кардіохірургпровів рентгеноендоваскулярну дилатацію коарктації аорти. Ця малоінвазивна процедура дозволила стабілізувати стан дитини. Вже на 7-й день наша маленька пацієнтка повернулася додому.«Кожна врятована дитина - це наша найбільша нагорода», - йдеться у повідомленні.