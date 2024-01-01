Бійці СБУ уразили ще один гелікоптер рф за допомогою дрона у Курській області

Бійці СБУ уразили ще один гелікоптер рф за допомогою дрона у Курській області
Військові Служби безпеки України уразили ще один гелікоптер у Курській області рф за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомило джерело hromadske в СБУ.

Як зазначається, російський гелікоптер уразили бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

На відео видно, як безпілотник Служби безпеки уражає повітряне судно в момент його польоту.

Нагадаємо, днями українські оборонці вже підбили дроном іще один ворожий гелікоптер. Співрозмовник hromadske зазначив, що це «унікальна операція в історії воєн». Адже удару по російському гелікоптеру Мі-28 завдали FPV-дроном просто в повітрі.

Що відбувається в Курській області?

На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.

Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи.

Видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про буцімто зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли під майже повний контроль місто Суджа.

«Інститут вивчення війни» (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію.

За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно у 8 кілометрах углиб росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Унаслідок ударів по аеродрому в Липецьку вразили склад зі 700 бомбами, - ЗМІ
Сьогодні, 12:30
Опублікували фото волинських «богів війни» за роботою
Сьогодні, 12:16
Бійці СБУ уразили ще один гелікоптер рф за допомогою дрона у Курській області
Сьогодні, 12:00
Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька
Сьогодні, 11:35
Подвійний агент здав агентку гру в Києві
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
Унаслідок ударів по аеродрому в Липецьку вразили склад зі 700 бомбами, - ЗМІ Унаслідок ударів по аеродрому в Липецьку вразили склад зі 700 бомбами, - ЗМІ
Сьогодні, 12:30
Найважчим залишається Покровський напрямок. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Найважчим залишається Покровський напрямок. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 10:10
Росія вночі зазнала масованої атаки дронами, з деяких сіл оголосили евакуацію Росія вночі зазнала масованої атаки дронами, з деяких сіл оголосили евакуацію
Сьогодні, 09:46
ППО збила всі 27 запущені росією ударні дрони ППО збила всі 27 запущені росією ударні дрони
Сьогодні, 09:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Унаслідок ударів по аеродрому в Липецьку вразили склад зі 700 бомбами, - ЗМІ
Сьогодні, 12:30
 0
Опублікували фото волинських «богів війни» за роботою
Сьогодні, 12:16
 0
Бійці СБУ уразили ще один гелікоптер рф за допомогою дрона у Курській області
Сьогодні, 12:00
 0
Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька
Сьогодні, 11:35
 0
Подвійний агент здав агентку гру в Києві
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8