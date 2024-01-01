Бійці СБУ уразили ще один гелікоптер рф за допомогою дрона у Курській області
Сьогодні, 12:00
Військові Служби безпеки України уразили ще один гелікоптер у Курській області рф за допомогою FPV-дрона.
Про це повідомило джерело hromadske в СБУ.
Як зазначається, російський гелікоптер уразили бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ.
На відео видно, як безпілотник Служби безпеки уражає повітряне судно в момент його польоту.
Нагадаємо, днями українські оборонці вже підбили дроном іще один ворожий гелікоптер. Співрозмовник hromadske зазначив, що це «унікальна операція в історії воєн». Адже удару по російському гелікоптеру Мі-28 завдали FPV-дроном просто в повітрі.
Що відбувається в Курській області?
На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.
Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи.
Видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про буцімто зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли під майже повний контроль місто Суджа.
«Інститут вивчення війни» (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію.
За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно у 8 кілометрах углиб росії.
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Про це повідомило джерело hromadske в СБУ.
Як зазначається, російський гелікоптер уразили бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ.
На відео видно, як безпілотник Служби безпеки уражає повітряне судно в момент його польоту.
Нагадаємо, днями українські оборонці вже підбили дроном іще один ворожий гелікоптер. Співрозмовник hromadske зазначив, що це «унікальна операція в історії воєн». Адже удару по російському гелікоптеру Мі-28 завдали FPV-дроном просто в повітрі.
Що відбувається в Курській області?
На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.
Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи.
Видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про буцімто зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли під майже повний контроль місто Суджа.
«Інститут вивчення війни» (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію.
За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно у 8 кілометрах углиб росії.
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