Вперше в історії українські воїни уразили гелікоптер росіян дроном у повітрі
Сьогодні, 13:45
Військові Центру спецоперацій «А» СБУ змогли 6 серпня над Курською областю завдати удару по російському гелікоптеру Мі-28 довгим FPV-дроном.
Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко. Це також підтвердило джерело hromadske в СБУ.
Співрозмовник зазначив, що йдеться про «унікальне влучання по ворожій цілі» та «унікальну операцію в історії воєн».
На поширеному відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.
«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», — зазначило поінформоване джерело.
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Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко. Це також підтвердило джерело hromadske в СБУ.
Співрозмовник зазначив, що йдеться про «унікальне влучання по ворожій цілі» та «унікальну операцію в історії воєн».
На поширеному відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.
«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», — зазначило поінформоване джерело.
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