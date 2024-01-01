Вперше в історії українські воїни уразили гелікоптер росіян дроном у повітрі





Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко. Це також підтвердило джерело



Співрозмовник зазначив, що йдеться про «унікальне влучання по ворожій цілі» та «унікальну операцію в історії воєн».



На поширеному відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.



«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», — зазначило поінформоване джерело.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові Центру спецоперацій «А» СБУ змогли 6 серпня над Курською областю завдати удару по російському гелікоптеру Мі-28 довгим FPV-дроном.Про це повідомив активіст та волонтер. Це також підтвердило джерело hromadske в СБУ.Співрозмовник зазначив, що йдеться про «унікальне влучання по ворожій цілі» та «унікальну операцію в історії воєн».На поширеному відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», — зазначило поінформоване джерело.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію