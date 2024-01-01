Вперше в історії українські воїни уразили гелікоптер росіян дроном у повітрі

Вперше в історії українські воїни уразили гелікоптер росіян дроном у повітрі
Військові Центру спецоперацій «А» СБУ змогли 6 серпня над Курською областю завдати удару по російському гелікоптеру Мі-28 довгим FPV-дроном.

Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко. Це також підтвердило джерело hromadske в СБУ.

Співрозмовник зазначив, що йдеться про «унікальне влучання по ворожій цілі» та «унікальну операцію в історії воєн».

На поширеному відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», — зазначило поінформоване джерело.

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Теги: вертоліт, дрон
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