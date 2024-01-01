Волинський скороход на Олімпіаді фінішував 17-м

Іван Банзерук та киянка Людмила Оляновська – завершили виступ у міксті марафонської дистанції зі спортивної ходьби на Олімпіаді-2024 у Парижі.



Тандем посів 17-те місце. При цьому дисципліна, у якій змагались спортсмени, вперше була представлена на Олімпійських іграх, повідомляє



Україна здобула олімпійську ліцензію за підсумками виступу на чемпіонаті світу-2024 зі спортивної ходьби. Тоді місця на Олімпіаді у дебютній дисципліні вибороли Іван Банзерук та Олена Собчук, які посіли восьму позицію. Людмила Оляновська ж у парі з Сергієм Світличним була 22-ю.



Як минула мікстестафета марафонської дистанції на Олімпіаді-2024?



Змагання проходили у чотири етапи. Кожен зі спортсменів збірної долав дистанцію двічі. Починали чоловіки, закінчували жінки. На першому етапі Україну представляв Іван Банзерук, завершувала естафету Людмила Оляновська.



Після перших 11.4 кілометра Україна посідала проміжну 20-ту позицію. Іван Банзерук завершив свій етап з відставанням у 2.11 хвилини від лідера. Перегони очолювала збірна Німеччини.



Протягом першої половини зустрічі на дистанції декілька разів змінювались лідери. Відтак, спочатку на першій позиції була збірна Канади, потім Німеччини, Колумбії, Перу та Австралії.



Станом на другу зміну на позначці у 21.4 кілометра, Людмилі Оляновській вдалося відіграти чотири позиції. Програвши ще 33 секунди лідерам, збірній Австралії, вона йшла з відставанням у 2.44 хвилини.



Іван Банзерук завершив свій останній етап з часом 2.13.44 години. На цей момент Україна перебувала на 19-й позиції, програючи першому місцю, іспанцям Альваро Мартіну та Марії Перес, понад дев'ять хвилин.



Після останнього обміну на дистанції розгорнулась справжня боротьба за медалі. Відтак, на "золото" Парижа-2024 боролись Еквадор та Іспанія, тоді як за "бронзу" — відразу три країни Австралія, Італія та Перу.



Перемогу, зрештою, таки здобула збірна Іспанії, друге місце в Еквадору, "бронза" — в Австралії. Завдяки перемозі іспанці посунули Україну у загальному медальному заліку на одну сходинку нижче. Україна фінішувала на 17-й позиції з відставанням 11 хвилин 19 секунд від лідера. На цьому спортсмени Оляновська та Банзерук закінчили свій виступ на Олімпіаді-2024.



Виступи Банзерука та Оляновської на Олімпійських іграх: що відомо



Олімпійські ігри-2024 стали третіми для 34-річного Банзерука і другими для його 31-річної партнерки по збірній.



На Іграх-2016 Іван фінішував на 39-му місці на дистанції у 50 кілометрів серед чоловіків, але не зміг завершити дистанцію на Олімпіаді у Токіо. Людмила ж у Японії показала 43-й час у змаганнях на 20 кілометрів.



Оляновська також здобула ліцензію на Ігри-2024 за підсумками Євро з легкої атлетики, виборовши "бронзу" на дистанції у 20 кілометрів. На Олімпіаді у Парижі Людмила завершила змагання на 14-й позиції.



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