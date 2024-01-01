Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка
Сьогодні, 14:38
На Волинь завтра, 8 серпня, «на щиті» привезуть тіло полеглого військовослужбовця Олексія Додіка.
Про це у фейсбуці повідомляє Велицька громада.
Завтра, 8 серпня, «на щиті» повертається Герой Додік Олексій Анатолійович. Похоронний кортеж вирушить від моргу із Ковеля у рідне село захисника – Підліси. Орієнтовно на 10:30 заплановано прибуття до села Велицьк, а далі у село Підліси.
Чин похорону відбудеться об 11:00 у храмі села Підліси.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який поклав життя на вівтар Незалежності і нашої з вами свободи. Вічна пам'ять і слава! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Велицька громада.
Завтра, 8 серпня, «на щиті» повертається Герой Додік Олексій Анатолійович. Похоронний кортеж вирушить від моргу із Ковеля у рідне село захисника – Підліси. Орієнтовно на 10:30 заплановано прибуття до села Велицьк, а далі у село Підліси.
Чин похорону відбудеться об 11:00 у храмі села Підліси.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який поклав життя на вівтар Незалежності і нашої з вами свободи. Вічна пам'ять і слава! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.
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