Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка

На Волинь завтра, 8 серпня, «на щиті» привезуть тілоПро це у фейсбуці повідомляє Велицька громада.Завтра, 8 серпня, «на щиті» повертається Герой Додік Олексій Анатолійович. Похоронний кортеж вирушить від моргу із Ковеля у рідне село захисника – Підліси. Орієнтовно на 10:30 заплановано прибуття до села Велицьк, а далі у село Підліси.Чин похорону відбудеться об 11:00 у храмі села Підліси.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який поклав життя на вівтар Незалежності і нашої з вами свободи. Вічна пам'ять і слава! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.