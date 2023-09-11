У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула

У Луцьку працівники рятувального поста врятували з води жінку, яка тонула.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні близько 11 години на центральному пляжі в парку у Луцьку працівники комунального рятувального поста врятували жінку.Панянку у воді під час чергування помітив рятувальник поста Павло Романюк та тієї ж хвилини кинувся їй на допомогу. Він швидко підплив човном до потерплої та підхопив її, тим часом на допомогу йому кинулись і напарники - всі разом рятівники дістали жінку на берег.Як з’ясувалося, літня жінка вирішила скупатися та пішла у воду, де їй раптово стало зле, вона почала тонути.