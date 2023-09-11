У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула
Сьогодні, 15:07
У Луцьку працівники рятувального поста врятували з води жінку, яка тонула.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні близько 11 години на центральному пляжі в парку у Луцьку працівники комунального рятувального поста врятували жінку.
Панянку у воді під час чергування помітив рятувальник поста Павло Романюк та тієї ж хвилини кинувся їй на допомогу. Він швидко підплив човном до потерплої та підхопив її, тим часом на допомогу йому кинулись і напарники - всі разом рятівники дістали жінку на берег.
Як з’ясувалося, літня жінка вирішила скупатися та пішла у воду, де їй раптово стало зле, вона почала тонути.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні близько 11 години на центральному пляжі в парку у Луцьку працівники комунального рятувального поста врятували жінку.
Панянку у воді під час чергування помітив рятувальник поста Павло Романюк та тієї ж хвилини кинувся їй на допомогу. Він швидко підплив човном до потерплої та підхопив її, тим часом на допомогу йому кинулись і напарники - всі разом рятівники дістали жінку на берег.
Як з’ясувалося, літня жінка вирішила скупатися та пішла у воду, де їй раптово стало зле, вона почала тонути.
Фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
"Літнім" рекомендовано сидіти вдома і лузати гарбузове насіння. Якщо, звичайно, ще є пару зубів. Це хоч би ради того, щоб не завдавати клопотів рятувальникам.
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