У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула

У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула
У Луцьку працівники рятувального поста врятували з води жінку, яка тонула.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні близько 11 години на центральному пляжі в парку у Луцьку працівники комунального рятувального поста врятували жінку.

Панянку у воді під час чергування помітив рятувальник поста Павло Романюк та тієї ж хвилини кинувся їй на допомогу. Він швидко підплив човном до потерплої та підхопив її, тим часом на допомогу йому кинулись і напарники - всі разом рятівники дістали жінку на берег.

Як з’ясувалося, літня жінка вирішила скупатися та пішла у воду, де їй раптово стало зле, вона почала тонути.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, Стир, жінка, рятувальники
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Коментарі 1
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"Літнім" рекомендовано сидіти вдома і лузати гарбузове насіння. Якщо, звичайно, ще є пару зубів. Це хоч би ради того, щоб не завдавати клопотів рятувальникам.
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