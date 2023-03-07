Повернути Крим легше, ніж Донбас, – Буданов

Кирило Буданов вважає, що повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.



Про це він сказав випускникам Київської школи економіки, цитує Forbes, пише



За його словами, державам, які хотіли захопити Крим, завжди це вдавалося, бо «не втримували перешийки, і все одразу руйнувалося». Тому «фортеця Крим» — це «міф», вважає Буданов.



Він пояснює, що відвоювати півострів можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України: «І тоді все — Крим ізольований».



Також Буданов заявив, що повернути Крим «набагато легше», ніж Донбас, де довжина фронту становить 1000 км, а його глибина — понад 200 км.



«Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо», — впевнений начальник української розвідки.



Раніше про те, що Україна має план, як деокупувати Крим, розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.



А торік представник ГУР Андрій Юсов у коментарі hromadske повідомив, що під ранок 25 серпня 2023 року українські військові здійснили висадку в тимчасово окупованому Криму в межах спецоперації. Там військові вступили у бій із підрозділами окупантів.



У результаті росіяни зазнали втрат серед особового складу, також знищили їхню техніку. Розвідники заявили, що в «українському Криму знову замайорів державний прапор».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідки Міноборонивважає, що повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.Про це він сказав випускникам Київської школи економіки, цитує Forbes, пише Громадське За його словами, державам, які хотіли захопити Крим, завжди це вдавалося, бо «не втримували перешийки, і все одразу руйнувалося». Тому «фортеця Крим» — це «міф», вважає Буданов.Він пояснює, що відвоювати півострів можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України: «І тоді все — Крим ізольований».Також Буданов заявив, що повернути Крим «набагато легше», ніж Донбас, де довжина фронту становить 1000 км, а його глибина — понад 200 км.«Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо», — впевнений начальник української розвідки.Раніше про те, що Україна має план, як деокупувати Крим, розповідав головнокомандувач ЗСУ. За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.А торік представник ГУРу коментарі hromadske повідомив, що під ранок 25 серпня 2023 року українські військові здійснили висадку в тимчасово окупованому Криму в межах спецоперації. Там військові вступили у бій із підрозділами окупантів.У результаті росіяни зазнали втрат серед особового складу, також знищили їхню техніку. Розвідники заявили, що в «українському Криму знову замайорів державний прапор».

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