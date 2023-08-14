1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко

1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко
112 окрема бригада Територіальної оборони Києва отримала від столичної громади велику партію безпілотників та системи РЕБ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Іще 1200 БПЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ, частина з яких вже поїхали на фронт, передали від громади столиці бійцям 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Місто й надалі допомагатиме нашим військовим наближати Перемогу! Слава Україні та її Героям!» - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто постійно допомагає своїм захисникам.

«Раніше, наприкінці травня, в день 6-ї річниці заснування 112-ї бригади, бійці отримали від столиці понад 800 дронів різних типів. Загалом від початку цього року Київ виділив з бюджету на оснащення бригади 400 млн грн», - наголосив Кличко.

Мер нагадав, що від перших днів повномасштабного вторгнення військові 112 бригади боронили Київ на броварському і гостомельському напрямках. Потім билися з ворогом в Бахмуті. А сьогодні воюють на Донбасі, на харківському та херсонському напрямках.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав Антитерористичному центру допомогу від громади Києва майже на пів мільярда гривень: дрони-літаки, системи РЕБ, прилади нічного бачення, засоби радіозв’язку та інше обладнання.
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко

Загалом з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 7,5 млрд. грн.
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко
1200 дронів, 60 систем РЕБ – громада Києва посилила ЗСУ на найгарячіших напрямках, – Кличко

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Теги: Кличко, допомога
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