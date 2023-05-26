У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу

У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
Військовослужбовці, які нещодавно приєдналися до прикордонників Волинського загону, склали присягу на вірність Українському народові. На стройовому плацу, зі зброєю в руках, чоловіки присягнули сумлінно та чесно виконувати військовий обов’язок і захищати Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

«Вітаю із важливою подією у вашому житті. Сьогодні ви стали частинкою великої прикордонної родини, тож носіть з честю звання прикордонника, самовіддано виконуйте завдання з охорони та оборони державного кордону, і будьте віддані цій почесній справі та нашій Батьківщині», - звернувся до військовослужбовців офіцер прикордонного загону.

"Нагадуємо, що набір громадян на військову службу в прикордонні підрозділи, які здійснюють охорону кордону з Республікою Польща та білоруссю в межах Волині триває. Тож запрошуємо усіх охочих приєднатися до прикордонників та чекаємо за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.

Для отримання додаткової інформації з питань прийому просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)", - зазначають у прикордонній службі.
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу

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Теги: Луцьк, прикордонники, присяга
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