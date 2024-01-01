На площі перед Луцьким замком тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:11
10 серпня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У суботу, 10 серпня, з нагоди Дня молоді у Луцьку відбудеться благодійний захід «Амбасадор дитинства».
З 8.00 до 12.00 цього дня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.
Нагадаємо, що до Луцька з нагоди Дня молоді вже втретє завітає «Амбасадор дитинства».
«Зірковий десант» їде до перлини Волині – «Луцького Замку», щоб дати можливість дітям та підліткам відчути безтурботність та радість у такі складні часи.
«Амбасадор дитинства» підготував 21-й БЕЗПЛАТНИЙ благодійний захід для дітей та їх батьків з неперевершеною програмою:
десятки безплатних зон для ігор, майстеркласів, просвітницької діяльності;
виготовлення дітьми оберегів для воїнів Сил оборони України;
розіграш ілюстрованих книжок «Протимінна безпека».
15:00 - 19:00:
відкриття заходу зі спеціальною програмою «Фортеця дитинства»;
спеціальні відеопривітання від українських легенд сьогодення;
виступи зірок та блогерів;
фотосесія з Кубком Євробачення 2022, артистами та блогерами та багато іншого.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У суботу, 10 серпня, з нагоди Дня молоді у Луцьку відбудеться благодійний захід «Амбасадор дитинства».
З 8.00 до 12.00 цього дня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.
Нагадаємо, що до Луцька з нагоди Дня молоді вже втретє завітає «Амбасадор дитинства».
«Зірковий десант» їде до перлини Волині – «Луцького Замку», щоб дати можливість дітям та підліткам відчути безтурботність та радість у такі складні часи.
«Амбасадор дитинства» підготував 21-й БЕЗПЛАТНИЙ благодійний захід для дітей та їх батьків з неперевершеною програмою:
десятки безплатних зон для ігор, майстеркласів, просвітницької діяльності;
виготовлення дітьми оберегів для воїнів Сил оборони України;
розіграш ілюстрованих книжок «Протимінна безпека».
15:00 - 19:00:
відкриття заходу зі спеціальною програмою «Фортеця дитинства»;
спеціальні відеопривітання від українських легенд сьогодення;
виступи зірок та блогерів;
фотосесія з Кубком Євробачення 2022, артистами та блогерами та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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