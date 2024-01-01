На площі перед Луцьким замком тимчасово обмежать рух транспорту

10 серпня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У суботу, 10 серпня, з нагоди Дня молоді у Луцьку відбудеться благодійний захід «Амбасадор дитинства».З 8.00 до 12.00 цього дня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.Нагадаємо, що до Луцька з нагоди Дня молоді вже втретє завітає «Амбасадор дитинства».«Зірковий десант» їде до перлини Волині – «Луцького Замку», щоб дати можливість дітям та підліткам відчути безтурботність та радість у такі складні часи.«Амбасадор дитинства» підготував 21-й БЕЗПЛАТНИЙ благодійний захід для дітей та їх батьків з неперевершеною програмою:десятки безплатних зон для ігор, майстеркласів, просвітницької діяльності;виготовлення дітьми оберегів для воїнів Сил оборони України;розіграш ілюстрованих книжок «Протимінна безпека».15:00 - 19:00:відкриття заходу зі спеціальною програмою «Фортеця дитинства»;спеціальні відеопривітання від українських легенд сьогодення;виступи зірок та блогерів;фотосесія з Кубком Євробачення 2022, артистами та блогерами та багато іншого.