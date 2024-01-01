На площі перед Луцьким замком тимчасово обмежать рух транспорту

На площі перед Луцьким замком тимчасово обмежать рух транспорту
10 серпня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У суботу, 10 серпня, з нагоди Дня молоді у Луцьку відбудеться благодійний захід «Амбасадор дитинства».

З 8.00 до 12.00 цього дня на площі перед Луцьким замком буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, що до Луцька з нагоди Дня молоді вже втретє завітає «Амбасадор дитинства».

«Зірковий десант» їде до перлини Волині – «Луцького Замку», щоб дати можливість дітям та підліткам відчути безтурботність та радість у такі складні часи.

«Амбасадор дитинства» підготував 21-й БЕЗПЛАТНИЙ благодійний захід для дітей та їх батьків з неперевершеною програмою:

десятки безплатних зон для ігор, майстеркласів, просвітницької діяльності;

виготовлення дітьми оберегів для воїнів Сил оборони України;

розіграш ілюстрованих книжок «Протимінна безпека».

15:00 - 19:00:

відкриття заходу зі спеціальною програмою «Фортеця дитинства»;

спеціальні відеопривітання від українських легенд сьогодення;

виступи зірок та блогерів;

фотосесія з Кубком Євробачення 2022, артистами та блогерами та багато іншого.

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Теги: Луцький замок, транспорт
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