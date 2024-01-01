Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Канюки
Сьогодні, 18:39
На війні загинув Герой з Волині Василь Канюка.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Ще одна болюча втрата для нашої громади. Сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя. КАНЮКА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 1997 року народження, житель с. Гірки, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 12 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області.
Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Ще одна болюча втрата для нашої громади. Сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя. КАНЮКА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 1997 року народження, житель с. Гірки, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 12 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області.
Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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