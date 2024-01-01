Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°
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