Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»

Парвіз Насібов та Жан Беленюк провели півфінальні поєдинки на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.



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Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов провів півфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. В 1/2 Насібов, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів, переміг чемпіона Європи 2023 року Хасрата Джафарова з Азербайджану.



Обидва борці набрали по три бали, однак наш земляк зробив останню активну дію, завдяки чому пройшов далі. Суперником Парвіза у фіналі буде переможець півфінального протистояння між вірменином Славіком Галстяном та Саїдом Есмаїлі Лейвесі з Ірану.



Інший борець Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, в 1/2 фіналу програв 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.



Обидва бійці набрали по три бали, однак суперник українця останнім провів активну дію. Саме це правило визначило переможця і саме завдяки ньому раніше став фіналістом у вазі до 67 кг інший українець Парвіз Насібов.



На Беленюка чекає втішна сутичка за право вийти у бронзовий фінал. Вона відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок запланований на 12:00 за київським часом. Суперник визначиться згодом.

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