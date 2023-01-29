Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»

Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»
Українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов та Жан Беленюк провели півфінальні поєдинки на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов провів півфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. В 1/2 Насібов, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів, переміг чемпіона Європи 2023 року Хасрата Джафарова з Азербайджану.

Обидва борці набрали по три бали, однак наш земляк зробив останню активну дію, завдяки чому пройшов далі. Суперником Парвіза у фіналі буде переможець півфінального протистояння між вірменином Славіком Галстяном та Саїдом Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Інший борець Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, в 1/2 фіналу програв 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.

Обидва бійці набрали по три бали, однак суперник українця останнім провів активну дію. Саме це правило визначило переможця і саме завдяки ньому раніше став фіналістом у вазі до 67 кг інший українець Парвіз Насібов.

На Беленюка чекає втішна сутичка за право вийти у бронзовий фінал. Вона відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок запланований на 12:00 за київським часом. Суперник визначиться згодом.

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Теги: Олімпіада, Україна, греко-римська боротьба, медалі, Жан Беленюк, Парвіз Насібов
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