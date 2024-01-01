На скільки засудили вбивцю батька та сина з тероборони Волині. ВІДЕО
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7 серпня Волинський апеляційний суд розглянув справу про зміну міри покарання молодшому сержанту, якого визнали винним в умисному вбивстві двох військовослужбовців на Волині — 48-річного батька та його 26-річного сина.
Молодшого сержанта засудили на 15 років позбавлення волі. Спеціалізована прокуратура і потерпіла сторона просили застосувати до засудженого максимальне покарання — довічне ув'язнення, - повідомляє Суспільне.
Оксана Куцик — дружина та матір вбитих військовослужбовців розповіла: наполягає на довічному позбавленні волі, бо винний у вбивстві її чоловіка і сина не розкаявся у скоєному.
"Я досі не можу від цього оговтатись. Він (підсудний — ред.)не мав права цього робити, забирати життя мого чоловіка і сина. Родичі обвинуваченого не намагалися виходити зі мною ні на який контакт. Щирого каяття і вибачення не було. За що він вчинив такий жахливий злочин — не відповів", — сказала Оксана Куцик.
Підсудний брав участь в апеляційному засіданні по відеозв’язку. Рішення про зміну міри покарання молодшому сержанту розглядала колегія суддів. Справу слухали у закритому режимі.
Зрештою суд залишив апеляційні скарги про зміну міри покарання для засудженого за вбивство без змін. Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення.
Оксана Куцик після засідання зазначила, що із рішенням Волинського апеляційного суду не погоджується і планує домогтися довічного ув'язнення для засудженого у Верховному суді.
Що відомо про умисне вбивство двох військових на Волині
Як відомо з судових засідань, 16 січня 2023 року о третій годині ночі військовий розстріляв двох добровольців із 100 бригади ТрО, з якими разом служив на українсько-білоруському кордоні.
Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військових загинули на місці події.
За даними прокуратури, засуджений здійснив більше десятка пострілів у співслужбовців через "тривалі особисті неприязні взаємини із ними".
Розгляд справи про умисне вбивство військових в квітні 2023 розпочав Ратнівський районний суд. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід. Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.
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Молодшого сержанта засудили на 15 років позбавлення волі. Спеціалізована прокуратура і потерпіла сторона просили застосувати до засудженого максимальне покарання — довічне ув'язнення, - повідомляє Суспільне.
Оксана Куцик — дружина та матір вбитих військовослужбовців розповіла: наполягає на довічному позбавленні волі, бо винний у вбивстві її чоловіка і сина не розкаявся у скоєному.
"Я досі не можу від цього оговтатись. Він (підсудний — ред.)не мав права цього робити, забирати життя мого чоловіка і сина. Родичі обвинуваченого не намагалися виходити зі мною ні на який контакт. Щирого каяття і вибачення не було. За що він вчинив такий жахливий злочин — не відповів", — сказала Оксана Куцик.
Підсудний брав участь в апеляційному засіданні по відеозв’язку. Рішення про зміну міри покарання молодшому сержанту розглядала колегія суддів. Справу слухали у закритому режимі.
Зрештою суд залишив апеляційні скарги про зміну міри покарання для засудженого за вбивство без змін. Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення.
Оксана Куцик після засідання зазначила, що із рішенням Волинського апеляційного суду не погоджується і планує домогтися довічного ув'язнення для засудженого у Верховному суді.
Що відомо про умисне вбивство двох військових на Волині
Як відомо з судових засідань, 16 січня 2023 року о третій годині ночі військовий розстріляв двох добровольців із 100 бригади ТрО, з якими разом служив на українсько-білоруському кордоні.
Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військових загинули на місці події.
За даними прокуратури, засуджений здійснив більше десятка пострілів у співслужбовців через "тривалі особисті неприязні взаємини із ними".
Розгляд справи про умисне вбивство військових в квітні 2023 розпочав Ратнівський районний суд. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід. Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.
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