На скільки засудили вбивцю батька та сина з тероборони Волині. ВІДЕО





Молодшого сержанта засудили на 15 років позбавлення волі. Спеціалізована прокуратура і потерпіла сторона просили застосувати до засудженого максимальне покарання — довічне ув'язнення, - повідомляє



Оксана Куцик — дружина та матір вбитих військовослужбовців розповіла: наполягає на довічному позбавленні волі, бо винний у вбивстві її чоловіка і сина не розкаявся у скоєному.



"Я досі не можу від цього оговтатись. Він (підсудний — ред.)не мав права цього робити, забирати життя мого чоловіка і сина. Родичі обвинуваченого не намагалися виходити зі мною ні на який контакт. Щирого каяття і вибачення не було. За що він вчинив такий жахливий злочин — не відповів", — сказала Оксана Куцик.



Підсудний брав участь в апеляційному засіданні по відеозв’язку. Рішення про зміну міри покарання молодшому сержанту розглядала колегія суддів. Справу слухали у закритому режимі.



Зрештою суд залишив апеляційні скарги про зміну міри покарання для засудженого за вбивство без змін. Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення.



Оксана Куцик після засідання зазначила, що із рішенням Волинського апеляційного суду не погоджується і планує домогтися довічного ув'язнення для засудженого у Верховному суді.



Що відомо про умисне вбивство двох військових на Волині

Як відомо з судових засідань,



Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військових загинули на місці події.



За даними прокуратури, засуджений здійснив більше десятка пострілів у співслужбовців через "тривалі особисті неприязні взаємини із ними".



Розгляд справи про умисне вбивство військових в квітні 2023 розпочав Ратнівський районний суд. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід. Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 серпня Волинський апеляційний суд розглянув справу про зміну міри покарання молодшому сержанту, якого визнали винним в умисному вбивстві двох військовослужбовців на Волині — 48-річного батька та його 26-річного сина.Молодшого сержанта засудили на 15 років позбавлення волі. Спеціалізована прокуратура і потерпіла сторона просили застосувати до засудженого максимальне покарання — довічне ув'язнення, - повідомляє Суспільне Оксана Куцик — дружина та матір вбитих військовослужбовців розповіла: наполягає на довічному позбавленні волі, бо винний у вбивстві її чоловіка і сина не розкаявся у скоєному."Я досі не можу від цього оговтатись. Він (підсудний — ред.)не мав права цього робити, забирати життя мого чоловіка і сина. Родичі обвинуваченого не намагалися виходити зі мною ні на який контакт. Щирого каяття і вибачення не було. За що він вчинив такий жахливий злочин — не відповів", — сказала Оксана Куцик.Підсудний брав участь в апеляційному засіданні по відеозв’язку. Рішення про зміну міри покарання молодшому сержанту розглядала колегія суддів. Справу слухали у закритому режимі.Зрештою суд залишив апеляційні скарги про зміну міри покарання для засудженого за вбивство без змін. Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення.Оксана Куцик після засідання зазначила, що із рішенням Волинського апеляційного суду не погоджується і планує домогтися довічного ув'язнення для засудженого у Верховному суді.Як відомо з судових засідань, 16 січня 2023 року о третій годині ночі військовий розстріляв двох добровольців із 100 бригади ТрО , з якими разом служив на українсько-білоруському кордоні.Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військових загинули на місці події.За даними прокуратури, засуджений здійснив більше десятка пострілів у співслужбовців через "тривалі особисті неприязні взаємини із ними".в квітні 2023 розпочав Ратнівський районний суд. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід. Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.

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