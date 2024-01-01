У ЗСУ служать 18 ексув’язнених жінок. Чим вони займаються?





Про це розповіли в Головному управлінні комунікацій Збройних сил України на запит



Там кажуть, що всі 18 колишніх ув’язнених жінок уже проходять службу в підрозділах Сухопутних військ. Вони вже пройшли базовий військовий вишкіл та отримали посади стрільчинь і санітарок.



Військовослужбовиці вже беруть участь у бойових діях, кажуть у ЗСУ. Раніше в Міністерстві юстиції розповідали, що контракт зі Збройними силами підписали вже сім жінок, які до того відбували покарання у в’язниці.



А ще раніше міністр юстиції Денис Малюська стверджував, що закон про мобілізацію в’язнів начебто на практиці не охоплює жінок-ув’язнених, хоча в теорії вони під нього підпадають.



Мобілізація ексв’язнів



Верховна Рада ухвалила законопроєкт про



Не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.



Водночас у Міністерстві оборони уточнювали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.



Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія припустив, що за новим законом достроково звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу, захочуть кілька тисяч засуджених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До війська вже долучилися 18 жінок, які отримали амністію та звільнилися з місць ув’язнення. Вони вже беруть участь у бойових діях.Про це розповіли в Головному управлінні комунікацій Збройних сил України на запит hromadske Там кажуть, що всі 18 колишніх ув’язнених жінок уже проходять службу в підрозділах Сухопутних військ. Вони вже пройшли базовий військовий вишкіл та отримали посади стрільчинь і санітарок.Військовослужбовиці вже беруть участь у бойових діях, кажуть у ЗСУ. Раніше в Міністерстві юстиції розповідали, що контракт зі Збройними силами підписали вже сім жінок, які до того відбували покарання у в’язниці.А ще раніше міністр юстиціїстверджував, що закон про мобілізацію в’язнів начебто на практиці не охоплює жінок-ув’язнених, хоча в теорії вони під нього підпадають.Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених , а президент Володимир Зеленський 17 травня підписав його. Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.Не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.Водночас у Міністерстві оборони уточнювали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.Голова фракції «Слуга Народу»припустив, що за новим законом достроково звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу, захочуть кілька тисяч засуджених.

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