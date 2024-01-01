На Донеччині загинув 53-річний Герой з Волині Василь Маковський
Сьогодні, 17:30
На війні загинув Герой з Волині Василь Маковський.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Страшна війна продовжує приносити горе та біль у нашу громаду.
4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув МАКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1971 року народження, житель с. Лахвичі.
Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Страшна війна продовжує приносити горе та біль у нашу громаду.
4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув МАКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1971 року народження, житель с. Лахвичі.
Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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