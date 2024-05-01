Рада дозволила мобілізацію в’язнів

добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.



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За словами Голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк, окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри.



Не дозволять служити у ЗСУ також особам, засудженим за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження, або зберігання наркотиків.



За словами Шуляк, для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їх покарання повинно лишитися не більше трьох років.



"В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду", - каже нардепка.



Якщо особа, яка була звільнена умовно-достроково заради служби в ЗСУ, вчинить під час служби новий злочин, то їй до покарання, призначеного за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.



Вирішувати, чи можна звільняти людину умовно-достроково заради мобілізації, буде виключно суд на підставі погоджень медичної комісії, ТЦК і військової частини, де ця людина буде служити.



"Вже у статусі військовослужбовців колишні увʼязнені будуть проходити військову службу виключно у спеціалізованих військових частинах, порядок створення яких визначається Міністерством оборони України. Адміністративний нагляд за особами здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік", - наголосила парламентарка.



Закон передбачає, що контракт таких військовослужбовців закінчиться із закінченням особливого періоду військової служби, або оголошенням рішення про демобілізацію. Відпустку таким військовослужбовцям не надаватимуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачаєПро це пише Українська правда За словами Голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу", окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри.Не дозволять служити у ЗСУ також особам, засудженим за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження, або зберігання наркотиків.За словами Шуляк, для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їх покарання повинно лишитися не більше трьох років."В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду", - каже нардепка.Якщо особа, яка була звільнена умовно-достроково заради служби в ЗСУ, вчинить під час служби новий злочин, то їй до покарання, призначеного за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.Вирішувати, чи можна звільняти людину умовно-достроково заради мобілізації, буде виключно суд на підставі погоджень медичної комісії, ТЦК і військової частини, де ця людина буде служити."Вже у статусі військовослужбовців колишні увʼязнені будуть проходити військову службу виключно у спеціалізованих військових частинах, порядок створення яких визначається Міністерством оборони України. Адміністративний нагляд за особами здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік", - наголосила парламентарка.Закон передбачає, що контракт таких військовослужбовців закінчиться із закінченням особливого періоду військової служби, або оголошенням рішення про демобілізацію. Відпустку таким військовослужбовцям не надаватимуть.

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