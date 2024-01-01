У Луцьку відзначили прикордонників

Сьогодні, 8 травня, Луцький міський головавзяв участь в урочистому заході — відзначенні особового складу прикордонної комендатури швидкого реагування шостого прикордонного Волинського загону, який успішно виконував бойові завдання із забезпечення національної безпеки, оборони та стримування агресії росії в зоні бойових дій.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.На урочистостях також були присутні голова Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант, начальник Західного регіонального управління генерал-майор, перший командир Луцького прикордонного загону генерал-лейтенант, начальник Волинської ОВА. голова Волинської обласної ради, митрополит Луцький та ВолинськийЦей захід відзначив мужність та відданість наших захисників, які боронять рідну землю від російських загарбників і нещодавно повернулися на ротацію. Прикордонники отримали заслужені нагороди та визнання за свою доблесть та вірність присязі. Їхні подвиги та самопожертва — приклад для сучасників та майбутніх поколінь.Цей захід відзначив мужність та відданість наших захисників, які боронять рідну землю від російських загарбників і нещодавно повернулися на ротацію. Прикордонники отримали заслужені нагороди та визнання за свою доблесть та вірність присязі. Їхні подвиги та самопожертва — приклад для сучасників та майбутніх поколінь.Ігор Поліщук вручив військовослужбовцям Подяки Луцького міського голови.