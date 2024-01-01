У Луцьку відзначили прикордонників
Сьогодні, 16:10
Сьогодні, 8 травня, Луцький міський голова Ігор Поліщук взяв участь в урочистому заході — відзначенні особового складу прикордонної комендатури швидкого реагування шостого прикордонного Волинського загону, який успішно виконував бойові завдання із забезпечення національної безпеки, оборони та стримування агресії росії в зоні бойових дій.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
На урочистостях також були присутні голова Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, начальник Західного регіонального управління генерал-майор Валерій Вавринюк, перший командир Луцького прикордонного загону генерал-лейтенант Аркадій Яворський, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, митрополит Луцький та Волинський Михаїл.
Цей захід відзначив мужність та відданість наших захисників, які боронять рідну землю від російських загарбників і нещодавно повернулися на ротацію. Прикордонники отримали заслужені нагороди та визнання за свою доблесть та вірність присязі. Їхні подвиги та самопожертва — приклад для сучасників та майбутніх поколінь.
Цей захід відзначив мужність та відданість наших захисників, які боронять рідну землю від російських загарбників і нещодавно повернулися на ротацію. Прикордонники отримали заслужені нагороди та визнання за свою доблесть та вірність присязі. Їхні подвиги та самопожертва — приклад для сучасників та майбутніх поколінь.
Ігор Поліщук вручив військовослужбовцям Подяки Луцького міського голови.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
На урочистостях також були присутні голова Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, начальник Західного регіонального управління генерал-майор Валерій Вавринюк, перший командир Луцького прикордонного загону генерал-лейтенант Аркадій Яворський, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, митрополит Луцький та Волинський Михаїл.
Цей захід відзначив мужність та відданість наших захисників, які боронять рідну землю від російських загарбників і нещодавно повернулися на ротацію. Прикордонники отримали заслужені нагороди та визнання за свою доблесть та вірність присязі. Їхні подвиги та самопожертва — приклад для сучасників та майбутніх поколінь.
Цей захід відзначив мужність та відданість наших захисників, які боронять рідну землю від російських загарбників і нещодавно повернулися на ротацію. Прикордонники отримали заслужені нагороди та визнання за свою доблесть та вірність присязі. Їхні подвиги та самопожертва — приклад для сучасників та майбутніх поколінь.
Ігор Поліщук вручив військовослужбовцям Подяки Луцького міського голови.
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