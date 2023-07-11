Росія пригрозила Франції вдарити по її військах, якщо вони зайдуть в Україну

Росія пригрозила Франції вдарити по її військах, якщо вони зайдуть в Україну
8 травня речниця МЗС росії Марія Захарова заявила журналістам, що якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У лютому Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля.

"Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною", – заявила журналістам Захарова.

"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього", – додала вона.

За словами Захарової, росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні.

Напередодні росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа.

Бурхливу реакцію рф викликали заяви французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Франція засудила виклик свого посла до МЗС рф, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування".

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Теги: Росія, Україна, війна, Франція
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