Поліція в Луцьку затримала чоловіка, який розмахував ножем на вулиці, - ЗМІ

Поліція в Луцьку затримала чоловіка, який розмахував ножем на вулиці, - ЗМІ
Працівники поліції у Луцьку затримали чоловіка, який на вулиці розмахував ножем.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку поліція затримала чоловіка, який серед білого дня розмахував ножем і нібито кидався на людей.

Інцидент стався сьогодні, 8 травня, поблизу проспекту Молоді в Луцьку.

На місці події працювали правоохоронці. Деталі з'ясовують.