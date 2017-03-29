Поліція в Луцьку затримала чоловіка, який розмахував ножем на вулиці, - ЗМІ
Сьогодні, 17:15
Працівники поліції у Луцьку затримали чоловіка, який на вулиці розмахував ножем.
Про це пише Конкурент.
У Луцьку поліція затримала чоловіка, який серед білого дня розмахував ножем і нібито кидався на людей.
Інцидент стався сьогодні, 8 травня, поблизу проспекту Молоді в Луцьку.
На місці події працювали правоохоронці. Деталі з'ясовують.
Про це пише Конкурент.
У Луцьку поліція затримала чоловіка, який серед білого дня розмахував ножем і нібито кидався на людей.
Інцидент стався сьогодні, 8 травня, поблизу проспекту Молоді в Луцьку.
На місці події працювали правоохоронці. Деталі з'ясовують.