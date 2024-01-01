Загибель на війні волинянина Вадима Ковальчука підтвердила експертиза ДНК

На Волинь надійшла сумна звістка про загибель на війні мешканця Горохівської громадиПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.Вадим Ковальчук вступив до лав Збройних сил України на захист Батьківщини від московського агресора 25 лютого 2022 року. Однак, 23 липня 2023 року стало трагічним днем - під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кремінна на Луганщині військовий зник безвісти.«Тривали пошуки постійно, але клята війна забрала життя молодого Воїна... Результат ДНК експертизи підтвердив загибель Вадима Ковальчука. Для родини життя втратило сенс... Остання їхня надія, що Вадим досі живий, згасла... Довгий час його тіло перебувало за сотні кілометрів», - зазначили у міськраді.Завтра, 9 травня, об 11:00 загиблого військового зустрічатимуть у Горохові біля Хреста борцям за волю і незалежність України, де відбудеться панахида за загиблим. Потому, кортеж із загиблим попрямує до домівки у село Озерці, де відбудеться чин поховання.«Щирі співчуття рідним та близьким Вадима Ковальчука. Вічна шана і повага загиблому, яку він заслужив у своєму великому житті, відданому служінню Україні!» - йдеться у повідомленні