У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць

Клима Савура.



Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.



У зв’язку з необхідністю виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, відзавтра, 8 серпня, буде перекрито рух транспорту на виїзді з вул. Клима Савура на пр-т Перемоги. Перекриття — до завершення робіт.



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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