У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць
Сьогодні, 21:29
У Луцьку з 8 серпня буде тимчасово перекрито рух транспорту на виїзді з вулиці Клима Савура.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.
У зв’язку з необхідністю виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, відзавтра, 8 серпня, буде перекрито рух транспорту на виїзді з вул. Клима Савура на пр-т Перемоги. Перекриття — до завершення робіт.
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.
У зв’язку з необхідністю виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, відзавтра, 8 серпня, буде перекрито рух транспорту на виїзді з вул. Клима Савура на пр-т Перемоги. Перекриття — до завершення робіт.
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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