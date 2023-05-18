У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць

У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць
У Луцьку з 8 серпня буде тимчасово перекрито рух транспорту на виїзді з вулиці Клима Савура.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.

У зв’язку з необхідністю виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, відзавтра, 8 серпня, буде перекрито рух транспорту на виїзді з вул. Клима Савура на пр-т Перемоги. Перекриття — до завершення робіт.

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, аварійні роботи, перекриття руху транспорту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць
Сьогодні, 21:29
Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»
Сьогодні, 21:16
На скільки засудили вбивцю батька та сина з тероборони Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Завтра у частині Луцька не буде води Завтра у частині Луцька не буде води
18 травень, 2023, 17:55
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу У Луцьку новобранці-прикордонники склали військову присягу
Сьогодні, 16:45
У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула
Сьогодні, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць
Сьогодні, 21:29
 0
Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»
Сьогодні, 21:16
 0
На скільки засудили вбивцю батька та сина з тероборони Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8