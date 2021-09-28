На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
В обласному центрі Волині патрульні виявили у п'яного водія предмет з ознаками холодної зброї.
Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.
Правоохоронці отримали повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen, ймовірно, перебуває в стані сп'яніння. Згодом поліцейські зупинили авто на вулиці Дубнівській.
Під час спілкування інспектори й справді помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 2, 67 проміле.
Крім того, поліцейські провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні автівки інспектори виявили предмет, зовні схожий на кастет.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
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Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.
Правоохоронці отримали повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen, ймовірно, перебуває в стані сп'яніння. Згодом поліцейські зупинили авто на вулиці Дубнівській.
Під час спілкування інспектори й справді помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 2, 67 проміле.
Крім того, поліцейські провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні автівки інспектори виявили предмет, зовні схожий на кастет.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
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