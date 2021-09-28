На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО

На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО
В обласному центрі Волині патрульні виявили у п'яного водія предмет з ознаками холодної зброї.

Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen, ймовірно, перебуває в стані сп'яніння. Згодом поліцейські зупинили авто на вулиці Дубнівській.

Під час спілкування інспектори й справді помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 2, 67 проміле.

Крім того, поліцейські провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні автівки інспектори виявили предмет, зовні схожий на кастет.
На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО


Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, Дубнівська, кастет, холодна зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць
Сьогодні, 21:29
Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»
Сьогодні, 21:16
На скільки засудили вбивцю батька та сина з тероборони Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Через «Ягодин» намагалися провезти холодну зброю Через «Ягодин» намагалися провезти холодну зброю
28 вересень, 2021, 11:12
20 шкіл Луцька охоронятиме поліція 20 шкіл Луцька охоронятиме поліція
05 серпень, 15:01
Масову бійку в центрі міста на Волині розборонила поліція Масову бійку в центрі міста на Волині розборонила поліція
03 серпень, 18:00
Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка
29 липень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у п'яного водія знайшли холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на одній із вулиць
Сьогодні, 21:29
 0
Український борець гарантував собі олімпійську медаль, інший змагатиметься за «бронзу»
Сьогодні, 21:16
 0
На скільки засудили вбивцю батька та сина з тероборони Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8