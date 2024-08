Скільки волинян братиме участь у Паралімпіаді-2024

До національної збірної, яка представлятиме Україну на Паралімпійських Іграх 2024 у Франції з 28 серпня по 8 вересня, потрапили п'ятеро спортсменів з Волинської області.Про це 7 серпня Суспільному розповів керівник Волинського центру "Інваспорт"Учасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту: пара веслування академічне, пара легка атлетика, пара паверліфтинг та параканое.Зі слів Віктора Галана-Влащука, усі п'ятеро спортсменів, які потрапили у національну збірну, раніше продемонстрували високі результати на чемпіонатах Європи та світу.Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсменка народилася 24 квітня 1983 року в місті Миколаїв. З 2018 року є почесною громадянкою Ратнівського району. Марина Мажула у спорті з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 м.В червні 2024 41-річна Марина Мажула здобула "золоту" нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Змагання відбулися в угорському місті Сегед.Майстер спорту України міжнародного класу з академічного паравеслування. Дівчина родом із Рожищенської громади. Раніше Суспільному спортсменка розповіла, що веслуванням зайнялася 5 років тому.Торік спортсменка завоювала звання чемпіонки світу з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. В травні 2024-го Анна Айсанова у парі з Ярославом Коюдою вибороли золото у Кубку світу з академічного веслування.Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Станіслав народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель Волинської області. Спортсмен починав свою кар’єру з легкої атлетики у віці 12 років. Академічним веслуванням Станіслав займається з 2018 року. В квітні цього року волинянин став бронзовим призером чемпіонату Європи з пара веслування академічного.Майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсмен народився 6 липня 1999 року в селі Муравище Луцького району.Волинянин зайняв шосте місце на Паралімпійських Іграх-2020 у Токіо. Тоді спортсмен покращив свій особистий результат на одну секунду. На чемпіонаті світу у Парижі в 2023 році Ярослав лідирував разом із суперниками з Польщі та Бразилії, здобувши абсолютну перемогу.Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з паверліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсмен народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області.В червні 2024 на Кубку світу з пара паверліфтинг серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Грузії волинський спортсмен Юрій Бабинець посів третю сходинку п'єдесталу і здобув ліцензію на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі.Також з Волині на Паралімпіаду у Францію поїде волинська дзюдоїстка. зі слів Віктора Галана-Влащука, дівчина — спаринг-партнер спортсменокЮлії таСуспільне Мовлення стало офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024, а також транслятором Паралімпійських ігор-2024. Літні Ігри-2024 пройдуть у Парижі, а Україна уже офіційно підтвердила свою участь – і в Олімпійських, і в Паралімпійських іграх. Гасло збірної України на турнірі буде "The Will to Win" ("Воля до перемоги").