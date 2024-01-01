8 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 8 серпня святкують депутатка Луцької міської ради Алла Надточій (на фото) та колишня очільниця Колодяжненського музею-садиби Лесі Українки, заслужена працівниця культури України Віра Комзюк.
Також цього дня особисте свято у нотаріуски та волонтерки Наталії Ариванюк.
Вітаємо їх зі святом і бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.
У вівторок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.
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Також цього дня особисте свято у нотаріуски та волонтерки Наталії Ариванюк.
Вітаємо їх зі святом і бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.
У вівторок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.
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