У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія

У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія
У Ковельському МТМО розпочали будівництво приміщення, де плануємо встановити комунальний МРТ.

Нині воно на початковій стадії – закладають фундамент, - повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.
У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія

Добудова відповідатиме конкретним технічним параметрам, які мають забезпечити експлуатацію дороговартісного обладнання. Кошторис будівництва – 16 мільйонів 900 тисяч гривень. Фінансуватимуть роботи коштом міського бюджету та Ковельського МТМО.

У відповідності до проєкту реконструкції будівлі центральної районної лікарні підрядник добудує приміщення площею 400 квадратних метрів. Це дозволить розташувати МРТ поруч із відділенням реабілітації, площа якого теж розшириться завдяки добудові.
У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія

Поставку апарату магнітно-резонансної томографії, який Ковель безкоштовно отримає від спонсорів з Японії, адмініструє Міністерство охорони здоров’я України. А поки триватиме будівництво, спеціалісти Ковельського МТМО мають пройти сертифікацію для роботи на новому обладнанні.
У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія

"Зазначу, що ковельське МТМО – один із 9 медичних закладів України, які потрапили до списку отримувачів МРТ за умовами спільного проєкту МОЗ України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Обстеження на комунальному МРТ буде безкоштовним для всіх мешканців Ковельської громади, які матимуть електронне скерування від сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста", - написав Ігор Чайка.

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Теги: Волинь, Ковель, медицина
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