Зеленський підписав закон про поновлення військових у колишніх званнях





Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту, передає



Основною метою закону є поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду та ін. під час дії воєнного стану.



Документом встановлюється норма щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.



Передбачається, що під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників, у підпорядкуванні яких вони проходять діючу військову службу, або прирівняних до них осіб і вище.



У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.



«До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається», - йдеться у тексті документу.



Особа, поновлена у військовому званні, має право користуватись правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.



Очікується, що закон забезпечить комплектування Збройних Сил України професійно компетентними військовослужбовцями офіцерського складу із реальним бойовим досвідом і, як наслідок, посилить оборонний потенціал держави.



Як було відомо раніше, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №9316 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту, передає Укрінформ. Основною метою закону є поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду та ін. під час дії воєнного стану.Документом встановлюється норма щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.Передбачається, що під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників, у підпорядкуванні яких вони проходять діючу військову службу, або прирівняних до них осіб і вище.У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.«До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається», - йдеться у тексті документу.Особа, поновлена у військовому званні, має право користуватись правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.Очікується, що закон забезпечить комплектування Збройних Сил України професійно компетентними військовослужбовцями офіцерського складу із реальним бойовим досвідом і, як наслідок, посилить оборонний потенціал держави.Як було відомо раніше, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №9316 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

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