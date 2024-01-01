У ЗСУ з'являться українські піхотні реактивні вогнемети

У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах вогнемет піхотний реактивний, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК.Це переносна зброя, призначена для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога. Також з вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості, - повідомляють у Міністерстві оборони України.Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. За своєю фугасною дією вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійському снаряду великого калібру. У місці її влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску. Температура горіння становить майже 2500 градусів. Небезпека для живої сили ворога зберігається на відстані понад півсотні метрів від епіцентру вибуху.Особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо. Наприклад, ворог, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.Як повідомляло Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура кодифікації, допуску до експлуатації для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.