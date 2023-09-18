Волинське лісництво увійшло до числа переможців конкурсу «Лідери змін»

Дев’ять лісництв ДП "Ліси України" отримають дипломи переможців конкурсу «Лідери змін». Серед переможців - лісництво з Волині.Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України"Серед переможців - Муравищанське лісництво філії «Ківерцівське лісове господарство».«Лісництво поступово перетворюється на основну структурну одиницю нашої компанії. У них буде більше повноважень і водночас більше відповідальності. На рівні лісництв мають з’явитися ефективні менеджери — справжні лідери змін. Цього року ми вперше провели конкурс серед лісництв. Серед фіналістів — команди лісівників із найбільшою мотивацією до розвитку», - йдеться у дописі.Оцінювалися не лише економічні показники. У пріоритетах — створення ефективної системи протидії пожежам, цифровізація, прозорість, контроль, нові технології, нові напрями діяльності. Матеріальне заохочення працівників, залучення молодих фахівців, запровадження єдиних корпоративних стандартів.Муравищанське лісництво стало одним із переможців першого етапу.Генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець зазначив, що проєкт «Лідери змін» продовжується, тож у всіх інших господарств залишається можливість потрапити до числа лідерів.