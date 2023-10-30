Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО

Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО
У Маневичах сім’я загиблого на війні поліцейського Володимира Степашука отримала посмертну відзнаку Президента України «За оборону України».

Про це повідомляють у Маневицькій селищній раді.

Заслужену високу нагороду передав рідним нашого мужнього земляка помічник начальника Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», підполковник поліції Вячеслав Вусінський. На врученні був присутній начальник відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Сергій Назарук та колеги захисника.
Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО

Слова великої шани та вдячності за героїчний подвиг щирого патріота, достойного сина України линули від очільника громади Олександра Гаврилюка мамі Марії Василівні, дружині Ользі Петрівні, родині бійця.
Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО


На урочистому вручені татової нагороди був присутній найменший, нещодавно народжений син, якого, на жаль, ніколи не пригорне у своїх міцних обіймах полеглий воїн. Його сини завжди з гордістю пам’ятатимуть, що їхній батько стійко відстоював у важких боях з ворогом волю і незалежність рідної української землі та їх щасливе мирне майбутнє.

Майор поліції Володимир Степашук відважно боронив рідну землю та загинув 13 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Його вчинки, його сміливість та самовідданість залишаться живими прикладами для наступних поколінь, нагадуючи про важливість боротьби за свободу і справедливість.
Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО

Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять військовослужбовця та усіх українських бійців, які поклали своє життя за Вітчизну.
Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО
Сім'я загиблого на війні поліцейського з Волині отримала його посмертну відзнаку. ФОТО


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Теги: Волинь, Маневичі, війна, загибель, нагородження
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