Доба на фронті: на Покровському напрямку - найважче

Розпочалась вісімсот дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог і надалі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 110 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема, у районах населених пунктів Павлівка, Біловоди, Кияниця, Журавка, Юнаківка, Манухівка, Могриця, Угроїди, Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Курдюмівка, Воздвиженка, Олександропіль, Гродівка, Новогродівка, Костянтинівка, Урожайне, Новодонецьке, П’ятихатки, Новоандріївка та Лобкове.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також уразили два засоби ППО, сім засобів РВіА і два склади з боєприпасами окупантів.На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого.На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового.На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів - всі звої зусилля зосередили поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів НАРами.На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор завдав 19 авіаударів - скинув понад три десятки керованих бомб.На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 штурмових дій в районах десяти різних населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка - основні напрямки зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.На Времівському напрямку російські війська здійснили дві спроби просування з боку Володимирівки.На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Роботиного.На Придніпровському напрямку усі чотири атаки загарбників не мали успіху.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник здійснює обстріли населених пунктів з території рф, завдає авіаударів.Наші воїни активними діями й надалі виснажують бойовий потенціал ворога на лінії бойового зіткнення та у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, чотири РСЗВ, чотири засоби ППО, один літак, 81 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 59 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки ворога. Також, підтверджено втрату окупантами у попередні дні одного вертольота.