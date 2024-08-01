Аналітики ISW кажуть, нібито українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області рф





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"Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території", - йдеться в повідомленні.



В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.



Підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.



"Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення", - зазначають аналітики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW."Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території", - йдеться в повідомленні.В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.Підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт."Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення", - зазначають аналітики.

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