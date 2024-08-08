Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024

Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024
Український боксер Олександр Хижняк переміг казаха Нурбека Оралбая (87 кг) та став олімпійським чемпіоном Парижа-2024.

Про це пише LB.ua.

У першому раунді українець з перших секунд пішов в атаку та традиційно почав працювати першим номером. Казах діяв з дистанції та завдав менше ударів. Перший раунд віддали Олександру.

Друга трихвилинка була більш рівною. В одному з епізодів казах виконав потужну серію ударів, але Хижняк встояв та продовжив битися. Судді віддали раунд казаху.

У третьому раунді Хижняк виглядав більш активним, хоча відчувалося, що обоє боксерів втомилися. У фінальній частині бою Хижняк завдав набагато більше ударів. За підсумками трьох трихвилинок українець виграв за очками роздільним рішенням суддів та став золотим медалістом Олімпіади.

Український боксер Олександр Хижняк додав до медальної скарбнички України третє золото та восьму медаль загалом.
Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Олександр Хижняк вийшов до фіналу, але поступився бразильцю Еберто Соузі та став срібним призером змагань.
Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024
Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024
Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024
Олександр Хижняк переміг у фіналі та здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024

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Теги: Хижняк, Олімпіада
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