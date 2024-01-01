Сили ППО вночі збили дві ракети та чотири «шахеди»
Сьогодні, 10:10
У ніч на 8 серпня 2024 року сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударні БпЛА типу Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"У ніч на 8 серпня 2024 року противник ударив 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської обл. (РФ), 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4 ударними БпЛА типу Shahed із напрямку Єйськ (РФ)", - йдеться в повідомленні.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"У ніч на 8 серпня 2024 року противник ударив 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської обл. (РФ), 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4 ударними БпЛА типу Shahed із напрямку Єйськ (РФ)", - йдеться в повідомленні.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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