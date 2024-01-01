Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 російських загарбників





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 587 510 (+1 140) осіб,



- танків – 8 431 (+2) од,



- бойових броньованих машин – 16 332 (+9) од,



- артилерійських систем – 16 487 (+36) од,



- РСЗВ – 1 142 (+4) од,



- засобів ППО – 914 (+4) од,



- літаків – 366 (+1) од,



- гелікоптерів – 327 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81) од,



- крилатих ракет – 2 424 (+3),



- кораблів/катерів – 28 (+0) од,



- підводних човнів – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,



- спеціальної техніки – 2 767 (+8) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 140 російських загарбників.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.- особового складу – близько 587 510 (+1 140) осіб,- танків – 8 431 (+2) од,- бойових броньованих машин – 16 332 (+9) од,- артилерійських систем – 16 487 (+36) од,- РСЗВ – 1 142 (+4) од,- засобів ППО – 914 (+4) од,- літаків – 366 (+1) од,- гелікоптерів – 327 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81) од,- крилатих ракет – 2 424 (+3),- кораблів/катерів – 28 (+0) од,- підводних човнів – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,- спеціальної техніки – 2 767 (+8) од.Дані уточнюються.

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