Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 російських загарбників

Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 російських загарбників
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 140 російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 587 510 (+1 140) осіб,

- танків – 8 431 (+2) од,

- бойових броньованих машин – 16 332 (+9) од,

- артилерійських систем – 16 487 (+36) од,

- РСЗВ – 1 142 (+4) од,

- засобів ППО – 914 (+4) од,

- літаків – 366 (+1) од,

- гелікоптерів – 327 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81) од,

- крилатих ракет – 2 424 (+3),

- кораблів/катерів – 28 (+0) од,

- підводних човнів – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,

- спеціальної техніки – 2 767 (+8) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Огляд найпопулярніших моделей душових систем Grohe
Сьогодні, 11:27
Волинь до опалювального сезону готова на 61%, - ОВА
Сьогодні, 11:09
Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 російських загарбників
Сьогодні, 10:50
У місті на Волині створюють мурал із трьома українськими письменницями
Сьогодні, 10:30
Сили ППО вночі збили дві ракети та чотири «шахеди»
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Сили ППО вночі збили дві ракети та чотири «шахеди» Сили ППО вночі збили дві ракети та чотири «шахеди»
Сьогодні, 10:10
Аналітики ISW кажуть, нібито українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області рф Аналітики ISW кажуть, нібито українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області рф
Сьогодні, 09:50
Доба на фронті: на Покровському напрямку - найважче Доба на фронті: на Покровському напрямку - найважче
Сьогодні, 09:00
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Канюки Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Канюки
07 серпень, 18:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали пя'ного 23-річного мотоцикліста
Сьогодні, 12:00
 0
Де у Луцьку отримати допомогу психіатра та психолога. Реклама
Сьогодні, 11:51
 0
фсб завербувала у Києві підлітка, який підпалював авто Сил оборони
Сьогодні, 11:33
 0
Огляд найпопулярніших моделей душових систем Grohe
Сьогодні, 11:27
 0
Волинь до опалювального сезону готова на 61%, - ОВА
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8