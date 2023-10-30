Волинь до опалювального сезону готова на 61%, - ОВА

Підготовка до2024-2025 років у Волинській області наразі на рівні 61%.Про це в телеграмі повідомив очільник ОВАЗа його словами, на 68 % виконані завдання у закладах освіти та на 59 % - в закладах охорони здоров’я. Зокрема мова про закупівлю твердого палива, підготовку та заміну теплових мереж та інші ремонтні роботи устаткування на об’єктах теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства, що перебуває в незадовільному технічному стані.Усі роботи фахівці проводять відповідно до затверджених графіків. Традиційно роботи завершать до 1 жовтня. Підготовку закладів освіти планують завершити до 1 вересня.Загалом на Волині 55% теплової енергії виробляється твердопаливними котлами. До слова, область цілком забезпечена місцевими видами палива (торф, дрова, відходи деревообробки, виробляються паливні пелети, дерев’яна щепа).Окрім цього, на випадок надзвичайних ситуацій на теплових та водопровідних мережах в області формуються аварійні бригади тепло-, водопостачальними підприємствами та підприємствами житлово-комунального господарства (покрівельники, столярі, слюсарі-сантехніки, електрики та інше).Також об’єкти критичної інфраструктури, зокрема ті, які створюють умови для нормальної життєдіяльності населення, в цілому забезпечені генераторами електричної енергії. На найважливіших об’єктах забезпечення життєдіяльності області встановлено понад 340 генераторів електричної енергії.Особливістю підготовки до зими в умовах повномасштабного вторгнення є пріоритет, який надається розвитку альтернативної та розподіленої генерації, з метою забезпечення власної енергонезалежності українців і в цілому енергетичної безпеки України. Відповідно проводиться робота з реалізації таких проєктів, аби здійснювати комбіноване виробництво електричної та теплової енергії в умовах відсутності електроенергії.Нині на теплопостачальних підприємствах області встановлено та вже функціонують 3 когенераційні установки з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. До кінця 2024 року на зазначених підприємствах планується додатково встановити щонайменше ще 2 такі установки. Також, на підприємствах теплокомуненерго області встановлено 2 модульні котельні.