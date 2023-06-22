У місті на Волині створюють мурал із трьома українськими письменницями
Сьогодні, 10:30
У місті Ковелі на бульварі Лесі Українки завершують роботу над новим стінописом із портретами трьох українських письменниць — Лариси Косач, Ольги Косач-Кривинюк і Оксани Старицької.
Як розповіла в коментарі Суспільному завідувачка сектору туризму управління культури, молоді, спорту та туризму міської ради Ірина Зінчук, мурал стане ще однією чудовою локацією для розвитку туризму в Ковелі.
"Ідейна натхненниця створення муралу — секретар Молодіжної ради міста Ковеля Тетяна Маркевич. Хотіли чимось вирізнитись і тому обрали патріотизм у сфері культури, щоб пропагувати своє. Молодь сама обирала ідею, обговорювали це і з архітектором, і з жителями будинку", — сказала посадовиця.
З її слів, створенням муралу займається Молодіжна рада при Ковельському міському голові, котра отримала грантове фінансування в розмірі 160 тисяч гривень у рамках програми "Підтримка Молодіжних рад", що фінансується однією із програм ЮНІСЕФ.
На стінопис, зазначила Ірина Зінчук, із грантових коштів залучили 20 тисяч гривень, ще частина коштів надійшла від благодійників. Орієнтовно, з її слів, стінопис обійдеться в 40 тисяч гривень.
Над роботою наразі працюють місцеві художниці Світлана Солодун та Оксана Цюп’яшук, які мають досвід у створенні муралів, повідомили в міськраді. Мисткині відтворюють на фасаді будинку світлину, що була зроблена в ковельському фотосалоні Ізраїля Епштейна у 1896 році.
"Мурал — це подарунок ковельчанам, який готує Молодіжна рада. Хотіли чимось вирізнитись, тому обрали патріотизм у сфері культури, щоб пропагувати своє. Масштаби муралу вже видно", — зазначила посадовиця.
Стінопис у місті планують офіційно представити до Дня молоді, котрий в Україні відзначають 12 серпня.
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Як розповіла в коментарі Суспільному завідувачка сектору туризму управління культури, молоді, спорту та туризму міської ради Ірина Зінчук, мурал стане ще однією чудовою локацією для розвитку туризму в Ковелі.
"Ідейна натхненниця створення муралу — секретар Молодіжної ради міста Ковеля Тетяна Маркевич. Хотіли чимось вирізнитись і тому обрали патріотизм у сфері культури, щоб пропагувати своє. Молодь сама обирала ідею, обговорювали це і з архітектором, і з жителями будинку", — сказала посадовиця.
З її слів, створенням муралу займається Молодіжна рада при Ковельському міському голові, котра отримала грантове фінансування в розмірі 160 тисяч гривень у рамках програми "Підтримка Молодіжних рад", що фінансується однією із програм ЮНІСЕФ.
На стінопис, зазначила Ірина Зінчук, із грантових коштів залучили 20 тисяч гривень, ще частина коштів надійшла від благодійників. Орієнтовно, з її слів, стінопис обійдеться в 40 тисяч гривень.
Над роботою наразі працюють місцеві художниці Світлана Солодун та Оксана Цюп’яшук, які мають досвід у створенні муралів, повідомили в міськраді. Мисткині відтворюють на фасаді будинку світлину, що була зроблена в ковельському фотосалоні Ізраїля Епштейна у 1896 році.
"Мурал — це подарунок ковельчанам, який готує Молодіжна рада. Хотіли чимось вирізнитись, тому обрали патріотизм у сфері культури, щоб пропагувати своє. Масштаби муралу вже видно", — зазначила посадовиця.
Стінопис у місті планують офіційно представити до Дня молоді, котрий в Україні відзначають 12 серпня.
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