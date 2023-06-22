У місті на Волині створюють мурал із трьома українськими письменницями

У місті на Волині створюють мурал із трьома українськими письменницями
У місті Ковелі на бульварі Лесі Українки завершують роботу над новим стінописом із портретами трьох українських письменниць — Лариси Косач, Ольги Косач-Кривинюк і Оксани Старицької.

Як розповіла в коментарі Суспільному завідувачка сектору туризму управління культури, молоді, спорту та туризму міської ради Ірина Зінчук, мурал стане ще однією чудовою локацією для розвитку туризму в Ковелі.

"Ідейна натхненниця створення муралу — секретар Молодіжної ради міста Ковеля Тетяна Маркевич. Хотіли чимось вирізнитись і тому обрали патріотизм у сфері культури, щоб пропагувати своє. Молодь сама обирала ідею, обговорювали це і з архітектором, і з жителями будинку", — сказала посадовиця.

З її слів, створенням муралу займається Молодіжна рада при Ковельському міському голові, котра отримала грантове фінансування в розмірі 160 тисяч гривень у рамках програми "Підтримка Молодіжних рад", що фінансується однією із програм ЮНІСЕФ.

На стінопис, зазначила Ірина Зінчук, із грантових коштів залучили 20 тисяч гривень, ще частина коштів надійшла від благодійників. Орієнтовно, з її слів, стінопис обійдеться в 40 тисяч гривень.

Над роботою наразі працюють місцеві художниці Світлана Солодун та Оксана Цюп’яшук, які мають досвід у створенні муралів, повідомили в міськраді. Мисткині відтворюють на фасаді будинку світлину, що була зроблена в ковельському фотосалоні Ізраїля Епштейна у 1896 році.
У місті на Волині створюють мурал із трьома українськими письменницями

"Мурал — це подарунок ковельчанам, який готує Молодіжна рада. Хотіли чимось вирізнитись, тому обрали патріотизм у сфері культури, щоб пропагувати своє. Масштаби муралу вже видно", — зазначила посадовиця.

Стінопис у місті планують офіційно представити до Дня молоді, котрий в Україні відзначають 12 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, мурал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь до опалювального сезону готова на 61%, - ОВА
Сьогодні, 11:09
Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 російських загарбників
Сьогодні, 10:50
У місті на Волині створюють мурал із трьома українськими письменницями
Сьогодні, 10:30
Сили ППО вночі збили дві ракети та чотири «шахеди»
Сьогодні, 10:10
Аналітики ISW кажуть, нібито українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області рф
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
22 червень, 2023, 14:30
У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія
Сьогодні, 02:17
Мітинг під стінами ТЦК та СП у Ковелі: поліція відкрила кримінальні провадження Мітинг під стінами ТЦК та СП у Ковелі: поліція відкрила кримінальні провадження
05 серпень, 12:17
Випускник з Волині, який набрав 600 балів на НМТ, отримав премію від рідного міста. ФОТО Випускник з Волині, який набрав 600 балів на НМТ, отримав премію від рідного міста. ФОТО
27 липень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку отримати допомогу психіатра та психолога. Реклама
Сьогодні, 11:51
 0
фсб завербувала у Києві підлітка, який підпалював авто Сил оборони
Сьогодні, 11:33
 0
Огляд найпопулярніших моделей душових систем Grohe
Сьогодні, 11:27
 0
Волинь до опалювального сезону готова на 61%, - ОВА
Сьогодні, 11:09
 0
Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 російських загарбників
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8