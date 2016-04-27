Коли в Україні почне знижуватися інфляція





Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в блозі на сайті



Він наголосив, що ключове завдання політики регулятора – зберегти інфляцію у 2024 році на помірному рівні, попри очікуване прискорення, та знову наблизити її до цілі 5% у наступні роки.



Регулятор планує досягти цього завдяки захисту гривневих заощаджень населення від інфляції та збереженню стійкості на валютному ринку.



"На практиці це означає, що ми толеруватимемо лише такі курсові коливання, які дадуть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті", - заявив Пишний.



Крім того, останні рішення щодо ключової ставки, за його словами, враховуватимуть такий вимір, як привабливість гривні.



"Недарма наш базовий сценарій липневого прогнозу передбачає зниження ключової ставки лише в першому кварталі 2025 року. Однак ми готові гнучко адаптувати політику, щоб, з одного боку, зберегти стійкість, а з іншого – не «перетиснути» економіку", - пояснив голова НБУ.



У Нацбанку очікують, що інфляція цього року лише помірно пришвидшиться - до 8,7% наприкінці, але вже наступного року знизиться до 6,6%, а у 2026 році - повернеться до цілі у 5%.



"Крім монетарних заходів, цьому посприяють повільніше зростання зовнішніх цін та поступова нормалізація умов функціонування економіки", - переконаний Пишний.



За його словами, у першій половині 2024 року економіка України продемонструвала значну адаптивність, оскільки не лише вистояла під тиском безпрецедентних викликів війни та дефіциту електроенергії, а й продовжила відновлення.



«У першій половині 2024 року економіка України продемонструвала значну адаптивність. Вона не лише вистояла під тиском безпрецедентних викликів війни та дефіциту електроенергії, а й продовжила відновлення. Підґрунтям для адаптації є забезпечена завдяки рішенням НБУ та уряду й значній міжнародній підтримці макрофінансова стабільність», - зазначив Пишний.



Він додав, що інфляція знизилася до 3,2% у березні та відтоді, попри прискорення, залишається помірною. Дефіцит бюджету вдалося профінансувати без жодної емісійної гривні, а міжнародні резерви перебувають на достатніх рівнях.



Пишний вважає, що відновлення економіки триватиме надалі, хоч і сповільниться до 3,7% у 2024 році. У наступні два роки очікується прискорення зростання ВВП до 4–5% на рік.



Як повідомляв Укрінформ, після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі. За оновленим прогнозом НБУ, на кінець року інфляція залишатиметься помірною - 8,5%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк допускатиме такі курсові коливання, які дадуть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції у 5%.Про це заявив голова Національного банку Українив блозі на сайті Укрінформу Він наголосив, що ключове завдання політики регулятора – зберегти інфляцію у 2024 році на помірному рівні, попри очікуване прискорення, та знову наблизити її до цілі 5% у наступні роки.Регулятор планує досягти цього завдяки захисту гривневих заощаджень населення від інфляції та збереженню стійкості на валютному ринку."На практиці це означає, що ми толеруватимемо лише такі курсові коливання, які дадуть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті", - заявив Пишний.Крім того, останні рішення щодо ключової ставки, за його словами, враховуватимуть такий вимір, як привабливість гривні."Недарма наш базовий сценарій липневого прогнозу передбачає зниження ключової ставки лише в першому кварталі 2025 року. Однак ми готові гнучко адаптувати політику, щоб, з одного боку, зберегти стійкість, а з іншого – не «перетиснути» економіку", - пояснив голова НБУ.У Нацбанку очікують, що інфляція цього року лише помірно пришвидшиться - до 8,7% наприкінці, але вже наступного року знизиться до 6,6%, а у 2026 році - повернеться до цілі у 5%."Крім монетарних заходів, цьому посприяють повільніше зростання зовнішніх цін та поступова нормалізація умов функціонування економіки", - переконаний Пишний.За його словами, у першій половині 2024 року економіка України продемонструвала значну адаптивність, оскільки не лише вистояла під тиском безпрецедентних викликів війни та дефіциту електроенергії, а й продовжила відновлення.«У першій половині 2024 року економіка України продемонструвала значну адаптивність. Вона не лише вистояла під тиском безпрецедентних викликів війни та дефіциту електроенергії, а й продовжила відновлення. Підґрунтям для адаптації є забезпечена завдяки рішенням НБУ та уряду й значній міжнародній підтримці макрофінансова стабільність», - зазначив Пишний.Він додав, що інфляція знизилася до 3,2% у березні та відтоді, попри прискорення, залишається помірною. Дефіцит бюджету вдалося профінансувати без жодної емісійної гривні, а міжнародні резерви перебувають на достатніх рівнях.Пишний вважає, що відновлення економіки триватиме надалі, хоч і сповільниться до 3,7% у 2024 році. У наступні два роки очікується прискорення зростання ВВП до 4–5% на рік.Як повідомляв Укрінформ, після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі. За оновленим прогнозом НБУ, на кінець року інфляція залишатиметься помірною - 8,5%.

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